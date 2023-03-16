Фердинанд: «Камавинга был превосходен в матче с «Ливерпулем»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил хавбека мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга за игру против «Ливерпуля» во вчерашнем ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Камавинга был превосходен в матче с «Ливерпулем, он очень хладнокровно действовал с мячом и всегда вовремя отдавал передачи», – цитирует Фердинанда Madrid Xtra.

Напомним, мадридский «Реал» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» со счётом 6:2. Камавинга вчера был одним из лучших на поле, но награду игроку матча забрал нападающий Карим Бензема, отличившийся победным голом.

20-летний Камавинга проводит свой второй сезон за «Реал» после перехода из «Ренна».