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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фердинанд: «Камавинга был превосходен в матче с «Ливерпулем»

16 Марта 2023 • 10:53 Комментировать
Барселона
...
Реал Мадрид
19.03 23:00

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил хавбека мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга за игру против «Ливерпуля» во вчерашнем ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Камавинга был превосходен в матче с «Ливерпулем, он очень хладнокровно действовал с мячом и всегда вовремя отдавал передачи», – цитирует Фердинанда Madrid Xtra.

Напомним, мадридский «Реал» по сумме двух матчей обыграл «Ливерпуль» со счётом 6:2. Камавинга вчера был одним из лучших на поле, но награду игроку матча забрал нападающий Карим Бензема, отличившийся победным голом.

20-летний Камавинга проводит свой второй сезон за «Реал» после перехода из «Ренна».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эдуардо Камавинга
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БАРСЕЛОНА РЕАЛ МАДРИД
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