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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» и «Атлетико» хотели купить Араухо, когда игрок выступал в Уругвае

16 Марта 2023 • 13:36 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
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18.03 23:00

«Реал» и «Атлетико» несколько лет назад были заинтересованы в трансфере центрального защитника Рональда Араухо, который ныне защищает цвета каталонской «Барселоны». По информации от ESPN, два мадридских клуба хотели приобрести футболиста, когда тот выступал на родине в Уругвае.

Как сообщает источник, наиболее конкретный интерес к Араухо долгое время проявляла каталонская «Барселона», что в итоге и позволило «сине-гранатовым» заключить сделку и опередить конкурентов.

Недавно Араухо подписал с «Барселоной» новый контракт с отступными в миллиард евро. Уругваец помогает «сине-гранатовым» лидировать в чемпионате с отрывом в 9 очков от «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Барселона Рональд Араухо
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