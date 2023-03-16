«Реал» и «Атлетико» хотели купить Араухо, когда игрок выступал в Уругвае

«Реал» и «Атлетико» несколько лет назад были заинтересованы в трансфере центрального защитника Рональда Араухо, который ныне защищает цвета каталонской «Барселоны». По информации от ESPN, два мадридских клуба хотели приобрести футболиста, когда тот выступал на родине в Уругвае.

Как сообщает источник, наиболее конкретный интерес к Араухо долгое время проявляла каталонская «Барселона», что в итоге и позволило «сине-гранатовым» заключить сделку и опередить конкурентов.

Недавно Араухо подписал с «Барселоной» новый контракт с отступными в миллиард евро. Уругваец помогает «сине-гранатовым» лидировать в чемпионате с отрывом в 9 очков от «Реала».