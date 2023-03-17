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Чемпионат Испании. Ла Лига

Де Пауль позвал Месси в «Атлетико»

17 Марта 2023 • 09:40 Комментировать
Атлетико М
...
Валенсия
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18.03 23:00

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль поделился мнением о возможном продлении контракта своим соотечественником Лионелем Месси с «ПСЖ». Напомним, действующее соглашение звёздного аргентинца с французским клубом рассчитано до лета текущего года.

Ранее сообщалось, что переговоры между Месси и «ПСЖ» по новому контракту проходят тяжело, и футболист готов выслушать предложения от своего бывшего клуба «Барселоны».

«У Месси есть сомнения в том, чтобы продлить контракт с «ПСЖ»? Пусть переходит в «Атлетико», — цитирует де Пауля El Larguero.

В текущем сезоне 35-летний Месси провёл в составе парижской команды 31 матч, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. В составе сборной Аргентины нападающий выиграл чемпионат мира, став лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Лионель Месси ПСЖ Родриго де Пауль
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