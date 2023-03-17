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«Атлетико» может согласиться отпустить Фелиша за 91 миллион евро

17 Марта 2023 • 11:57 Комментировать
Челси
...
Эвертон
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18.03 20:30

Мадридский «Атлетико» может пойти на уступки в вопросе по продаже своего нападающего Жоау Фелиша, который проводит вторую половину сезона на правах аренды за лондонский «Челси».

По информации от The Athletic, «матрасники» могут отпустить португальца на «Стэмфорд Бридж» на постоянной основе за 91 миллион евро. «Челси» видик позитивные признаки в переговорах с «матрасниками».

Отметим, что «синие» уже заплатили за полугодичную аренду 11 миллионов евро. Учитывая последующую сумму выкупа, общий пакет сделки может составить 102 миллиона евро.

«Атлетико» сейчас находится в сложном финансовом положении. Летом команда намерена подписывать только свободных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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