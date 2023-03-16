Полузащитник «Челси» Конор Галлахер попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи квалификации к чемпионату Европы 2024 года. Главный тренер Гарет Саутгейт вновь вызвал хавбека в расположение «трёх львов».

Напомним, Галлахер также был в заявке сборной Англии на чемпионате мира в Катаре, но так и не провёл на турнире ни одной минуты, оставшись неиспользованной заменой во всех поединках.

Галлахер проводит свой первый сезон за взрослую команду «Челси». На счету Конора гол и результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что интерес к Конору проявляется «Ньюкасл».