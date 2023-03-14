Маунт и Джеймс возобновили тренировки с «Челси»

Полузащитник Мэйсон Маунт и правый фуллбек Рис Джеймс возобновили тренировки с лондонским «Челси». Об этом сообщает Absolute Chelsea. Напомним, оба футболиста по разным причинам пропустили последний матч своей команды против «Лестера» на выезде.

Маунт пропустил игру с «Лестером» якобы из-за травмы, но затем появилась информация, согласно которой англичанин был здоров и готов к матчу. Возможно, причина таилась в конфликте с руководством. Напомним, Мэйсон до сих пор не может согласовать условия нового контракта.

Что касается Джеймса, англичанин пропустил матч с «Лестером» из-за болезни.