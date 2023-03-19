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«Ювентус» нацелился на звезду «Челси» слухи

19 Марта 2023 • 01:14 Комментировать
Челси
2:2
Эвертон
окончен

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте попал в сферу интересов «Ювентуса».

31-летний футболист пока не продлил контракт, истекающий в июне, чем и намеревается воспользоваться туринский клуб. Согласно сведениям Calciomercato, в «Ювентусе» считают, что в команде Массимилиано Аллегри не хватает полузащитника с характеристиками Канте. «Бьянконери» предпримут попытку убедить француза отказаться от продления договора с «Челси» ради переезда в Италию.

Н'Голо Канте провёл всего два матча в текущем сезоне – большую часть кампании он боролся с травмами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 млн евро.

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Челси Ювентус Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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