Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте попал в сферу интересов «Ювентуса».

31-летний футболист пока не продлил контракт, истекающий в июне, чем и намеревается воспользоваться туринский клуб. Согласно сведениям Calciomercato, в «Ювентусе» считают, что в команде Массимилиано Аллегри не хватает полузащитника с характеристиками Канте. «Бьянконери» предпримут попытку убедить француза отказаться от продления договора с «Челси» ради переезда в Италию.

Н'Голо Канте провёл всего два матча в текущем сезоне – большую часть кампании он боролся с травмами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 20 млн евро.