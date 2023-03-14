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Нкунку станет игроком «Челси», ни одна из сторон не может отказаться от сделки

14 Марта 2023 • 10:55 Комментировать
Бохум
...
РБ Лейпциг
18.03 17:30

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку со следующего сезона будет защищать цвета лондонского «Челси». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, ни одна из сторон не может разорвать сделку.

Если Нкунку не устроил бы тот факт, что «синие» рискуют не попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, для француза было бы уже поздно отменять своё решение, ведь все документы уже подписаны. То же самое касается и самого «Челси», который мог быть смущён последними травмами француза.

Напомним, Нкунку в нынешнем сезоне забил 12 голов в немецкой Бундеслиге, что делает его третьим лучшим бомбардиром турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку трансферы футбола - лето 2023
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