Ковачич – о победе над «Лестером»: «Очень приятно забить, но ещё приятней – взять три очка»

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич прокомментировал вчерашнюю победу своей команды над «Лестером» со счётом 3:1. Сам хорват забил свой первый гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

«Очень приятно забить, но ещё приятней – взять три очка. Думаю, в матче было много физической борьбы, но мы проявили характер. Перед нами стоит вызов сохранить стабильность и подниматься в таблице всё выше», – сказал Ковачич на послематчевом интервью.

У «Челси» три победы подряд во всех турнирах, но несмотря на это, команда остаётся на десятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге.