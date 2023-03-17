Энцо Фернандес: «В «Челси» я чувствую себя как дома»

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес доволен тем, как проходят первые месяцы после перехода в клуб.

В конце января «синие» выкупили аргентинца у португальской «Бенфики» за 121 млн евро.

«Я почувствовал любовь болельщиков с первого дня своего пребывания здесь, – высказывается хавбек. – Очень благодарен за поддержку и тёплый приём. В «Челси» я чувствую себя как дома, и я очень доволен тем, как ко мне здесь относятся», – высказался в интервью официальному сайту лондонского клуба Фернандес.

В активе Энцо Фернандеса две результативные передачи в восьми поединках за команду Грэма Поттера во всех турнирах.