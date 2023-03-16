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Два гранда Серии А лидируют в борьбе за Лофтус-Чика

16 Марта 2023 • 23:23 Комментировать
Челси
...
Эвертон
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18.03 20:30

«Милан» и «Рома» претендуют на полузащитника «Челси» Рубена Лофтус-Чика.

Контракт 27-летнего футболиста истекает в 2024 году, однако уход англичанина, не всегда проходящего в стартовый состав, может состояться уже предстоящим летом. На хавбека претендует «Милан», о чём уже сообщалось в начале месяца, а также «Рома». Именно два представителя Серии А в настоящий момент являются фаворитами в гонке за Лофтус-Чиком, докладывает Football Insider. Кроме того, по информации источника, к игроку присматриваются различные клубы Английской премьер-лиги.

Рубен Лофтус-Чик оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

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Рома Милан Челси Рубен Лофтус-Чик трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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