«Эвертон» обошёл антирекорд «Ньюкасла»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Эвертон» сумел набрать очки в Лондоне после результативной ничьей с «Челси» - 2:2. Однако в то же время подопечные Шона Дайча превзошли антирекорд «Нюкасла», который с 1995 года уже 27 лет подряд не может обыграть в гостях «Ливерпуль».

Для «Эвертона» эта серия против лондонского «Челси» длится уже 28 игр кряду. В последний раз «Эвертон» обыгрывал «Челси» в Лондоне 26 ноября 1994 года, тогда это получилось с минимальным преимуществом.

В следующем туре «Эвертон» сразится дома с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом».