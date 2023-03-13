Шансы на уход Маунта из «Челси» растут с каждым днём

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт в скором времени может действительно покинуть свою команду. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, англичанин сильно расходится во мнении с руководством по поводу нового контракта.

«Челси» может продать Маунта летом, чтобы не потерять его через год на правах свободного агента. Стоимость Мэйсона оценивается в районе 70 миллионов евро.

Игрок хочет получить солидную прибавку к зарплате, а также подписать контракт сроком максимум на 4 года. В то же время «Челси» предлагает Мэйсону соглашение на 7-8 лет.

Главный претендент на Маунта – «Ливерпуль», но трансфер ещё очень далёк от завершающей стадии.