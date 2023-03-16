«Манчестер Юнайтед» готов включиться в гонку за Беллингемом

«Манчестер Юнайтед» готов побороться за трансфер полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. По информации от The Telegraph, «красные дьяволы» намерены составить конкуренцию остальным топ-клубам.

Напомним, за Беллингемом уже долгое время следят «Реал» Мадрид, «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Челси». 19-летний англичанин пока не определился, где хочет продолжить карьеру грядущим летом.

Беллингем будет стоить потенциальным покупателям около 150 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» летом будет искать нового полузащитника, а Джуд как раз является одним из приоритетных вариантов для главного тренера Эрика тен Хага.