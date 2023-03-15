«Челси» и Эдуар Менди всё ещё далеки от соглашения по новому контракту

Голкипер «Челси» Эдуар Менди по-прежнему далёк от продления контракта с лондонским клубом. По информации от The Times, сенегалец во время восстановления после травмы провёл несколько переговоров с представителями «синих», но стороны так и не приблизились к новому соглашению.

Напомним, в этом сезоне Менди потерял место в основном составе «Челси». После небольшой травмы сенегальца место в старте занял Кепа Аррисабалага. Эдуар хоть и успел вернуться в строй зимой, но вслед за этим снова получил травму, которая выбила его из колеи на долгий срок. Африканский вратарь лишь на днях приступил к тренировкам с командой.