Чилуэлл: «Гол в ворота «Лестера» – один из самых приятных в моей карьере»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл поделился эмоциями после победы над «Лестером» на выезде (3:1). Напомним, англичанин является воспитанником «лис» и выступал за команду до 2020 года, пока не перебрался на «Стэмфорд Бридж». Бен вчера забил в ворота бывшей команды, после чего как следует отпраздновал мяч, подразнив болельщиков «Лестера».

«Гол в ворота «Лестера» – один из самых приятных в моей карьере. Можно ли считать моё празднование местью? Конечно же нет. Мне всегда приятно возвращаться в старые места и повидать лица, которые раньше мелькали передо мной изо дня в день», – заявил Чилуэлл в послематчевом интервью.