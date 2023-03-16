Анри назвал клубы, которым больше всех нужен Осимхен

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри назвали команды, проблемы которых мог бы решить лучший бомбардир Серии А Виктор Осимхен, выступающий за «Наполи». Напомним, во вчерашнем матче Лиги чемпионов против франкфуртского «Айнтрахта» нигериец увеличил количество своих голов в нынешнем сезоне во всех турнирах до 23.

«Думаю, Осимхен больше всего нужен «Челси» и «Манчестер Юнайтед». «ПСЖ» тоже ищет чистого форварда. Многие команды нуждаются в таком нападающем», – сказал Анри в эфире BT Sport.

Напомним, «Наполи» не хочет расставаться с 24-летним Осимхеном грядущим летом. В своё время неаполитанцы заплатили за форварда 80 миллионов евро французскому «Лиллю».