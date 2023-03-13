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«Челси» лето бросит все силы на трансфер Френки де Йонга

13 Марта 2023 • 16:16 Комментировать
Челси
...
Эвертон
18.03 20:30

Лондонский «Челси» определился с приоритетным кандидатом для усиления полузащиты. «Синие» любой ценой хотят заполучить хавбека каталонской «Барселоны» Френки де Йонга, который отказался покидать свой клуб прошлым летом.

По информации от Football Insider, «синие» бросят все силы на подписание нидерландского полузащитника. Тем не менее, есть одна проблема – «Барселона» больше не хочет отпускать Френки. даже несмотря на то, что футболист зарабатывает около 35 миллионов евро в год и занимает первой место в зарплатной ведомости. Сам де Йонг также не намерен менять клубную прописку.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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