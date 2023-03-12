Конте: «У «Челси» ещё есть шанс финишировать в топ-4»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте считает, что у его бывшего клуба «Челси» ещё есть шансы финишировать в топ-4. Отметим, что «пенсионеры» сейчас отстают на 11 очков от зоны Лиги чемпионов, имея при этом в активе матч в запасе.

«Вы все видели, что случилось с «Челси». Клуб чётко выразил свою позицию. Тем не менее, я не считаю, что команда выбыла из гонки за топ-4. У «Челси» есть возможность выиграть порядка 11-12 матчей подряд, ведь у команды отличный состав», – заявил Конте на пресс-конференции после победы над «Ноттингем Форест».

Напомним, у Конте в конце сезона заканчивается контракт с «Тоттенхэмом».