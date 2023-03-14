«Челси» не заинтересован в трансфере Неймара

Лондонский «Челси» не проявляет никакого интереса к нападающему «ПСЖ» Неймару, который пропустит остаток нынешнего сезона из-за травмы. По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, «синие» не рассматривают вариант с приобретением 31-летнего бразильца.

Ранее появились слухи о желании «ПСЖ» избавиться от самой дорогой покупки в своей истории грядущим летом. Напомним, в 2017 году парижский клуб заплатил за Неймара 222 миллиона евро каталонской «Барселоне».

Сам Неймар ранее выразил желание завершить свою карьеру в составе «ПСЖ». Нынешний контракт бразильца с командой истекает летом 2027 года.