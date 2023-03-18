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«Челси» упустил победу над «Эвертоном»

18 Марта 2023 • 22:27 Комментировать (1)
Челси
2:2
Эвертон
окончен

«Челси» продолжает набирать ход после жутко неудачной зимы. В 28-м туре «синие» принимали «Эвертон», доминировали на поле и были близки к победе. При этом отметим, что первая половина встречи прошла вообще без моментов. Но быстрый гол хозяев после перерыва изменил характер игры. Жоау Фелиш метров с 15 рикошетом от штанги открыл счет. Гости отыгрались после подачи углового, Абдулай Дукуре выпрыгнул выше всех и точно пробил, а Кай Хаверц вынес мяч уже из-за ленточки. Тут же Рис Джеймс сбит в штрафной, и Хаверц технично исполнил 11-метровый.  Лондонцы не дотерпели до победы немного, на 89-й минуте Эллис Симмс сравнял счет, ворвавшись в штрафную, - 2:2.

«Челси» идет на 10-м месте, соперник делит 14-ю строчку.

Протокол игры  
Челси2:2Эвертон
(1:0) Фелиш Жоау52'  
  69'Дукуре Абдулай (1:1)
(2:1) Хаверц Кай76'  
  89'Симмс Эллис (2:2)
Аррисабалага КепаФофана Уэсли 87' (Чалоба Трево ( 87') Кулибали Калиду  57'Бадьяшиль БенуаДжеймс Рис II  74'Чилуэлл БенФернандес ЭнцоКовачич Матео 81' (Лофтус-Чик Рубен ( 81') Пулишич Кристиан 62' (Галлахер Конор ( 62') Фелиш Жоау 86' (Чуквуэмека Карни ( 86') Хаверц Кай
Запасные: Мадуэке НониБеттинелли МаркусМудрик МихаилКанте Н'ГолоКукурелья Марк
Пикфорд ДжорданКоулмэн Шеймус 84' (Миколенко Виталий ( 84') Кин МайклТарковски ДжеймсГодфри БенГуэйе Идрисса  29' 79' (Симмс Эллис ( 79') Айуоби АлексДукуре АбдулайОнана АмадуМакнил Дуайт  45'Грэй Демарай
Запасные: Бегович АсмирМина ЙерриДэвис ТомГарнер ДжеймсКоуди КонорМопе НилХолгейт Мэйсон
18 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).

 

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Челси Эвертон
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Комментарии (1)
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Gangsta City
18 Марта 2023 в 22:42
Снова потеря очков на ровном. Да что же это такое, а :(((
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