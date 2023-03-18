«Челси» упустил победу над «Эвертоном»

«Челси» продолжает набирать ход после жутко неудачной зимы. В 28-м туре «синие» принимали «Эвертон», доминировали на поле и были близки к победе. При этом отметим, что первая половина встречи прошла вообще без моментов. Но быстрый гол хозяев после перерыва изменил характер игры. Жоау Фелиш метров с 15 рикошетом от штанги открыл счет. Гости отыгрались после подачи углового, Абдулай Дукуре выпрыгнул выше всех и точно пробил, а Кай Хаверц вынес мяч уже из-за ленточки. Тут же Рис Джеймс сбит в штрафной, и Хаверц технично исполнил 11-метровый. Лондонцы не дотерпели до победы немного, на 89-й минуте Эллис Симмс сравнял счет, ворвавшись в штрафную, - 2:2.
«Челси» идет на 10-м месте, соперник делит 14-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Фелиш Жоау52'
|69'Дукуре Абдулай (1:1)
|(2:1) Хаверц Кай76'
|89'Симмс Эллис (2:2)
Аррисабалага Кепа•Фофана Уэсли87' (Чалоба Трево (87') •Кулибали Калиду• 57'Бадьяшиль Бенуа•Джеймс Рис II• 74'Чилуэлл Бен•Фернандес Энцо•Ковачич Матео81' (Лофтус-Чик Рубен (81') •Пулишич Кристиан62' (Галлахер Конор (62') •Фелиш Жоау86' (Чуквуэмека Карни (86') •Хаверц Кай
Пикфорд Джордан•Коулмэн Шеймус84' (Миколенко Виталий (84') •Кин Майкл•Тарковски Джеймс•Годфри Бен•Гуэйе Идрисса 29'79' (Симмс Эллис (79') •Айуоби Алекс•Дукуре Абдулай•Онана Амаду•Макнил Дуайт• 45'Грэй Демарай
18 марта. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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