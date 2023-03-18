«Челси» упустил победу над «Эвертоном»

«Челси» продолжает набирать ход после жутко неудачной зимы. В 28-м туре «синие» принимали «Эвертон», доминировали на поле и были близки к победе. При этом отметим, что первая половина встречи прошла вообще без моментов. Но быстрый гол хозяев после перерыва изменил характер игры. Жоау Фелиш метров с 15 рикошетом от штанги открыл счет. Гости отыгрались после подачи углового, Абдулай Дукуре выпрыгнул выше всех и точно пробил, а Кай Хаверц вынес мяч уже из-за ленточки. Тут же Рис Джеймс сбит в штрафной, и Хаверц технично исполнил 11-метровый. Лондонцы не дотерпели до победы немного, на 89-й минуте Эллис Симмс сравнял счет, ворвавшись в штрафную, - 2:2.

«Челси» идет на 10-м месте, соперник делит 14-ю строчку.