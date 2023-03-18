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​Мудрик в запасе: «Челси» назвал состав на матч с «Эвертоном»

18 Марта 2023 • 19:39 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1 1.50 X 4.15 2 7.50
Через 0 ч. 4 мин.

В субботу вечером «Челси» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Эвертона». Наставник лондонской команды Грэм Поттер принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кепа, Бадьяшиль, Кулибали, Фофана, Чилуэлл, Джеймс, Энцо Фернандес, Ковачич, Пулишич, Фелиш, Хаверц.

Вингер Михаил Мудрик, за которого зимой «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро (сумма трансфера за счёт бонусов может вырасти до 100 миллионов евро), начнёт игру на скамейке запасных.

Матч «Челси» - «Эвертон» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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