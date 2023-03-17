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Аспиликуэта: «Кто бы нам не попался в Лиге чемпионов, переживать должны они, а не мы»

17 Марта 2023 • 10:58 Комментировать
Челси
...
Эвертон
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18.03 20:30

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта не боится никакого соперника, который может выпасть «синим» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Напомним, жеребьёвка следующей стадии состоится сегодня в 14:00 по московскому времени.

«Кто бы нам попался в Лиге чемпионов, переживать должны они, а не мы», – ответил Аспиликуэта на вопрос одного из фанатов на закрытом ужине с болельщиками, у которых есть сезонные абонементы на матчи «Челси».

Ранее «Челси» прошёл в ⅛ финала Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию». В четвертьфинале также будут такие команды, как «Реал» Мадрид, «Интер», «Милан», «Манчестер Сити», «Бенфика», «Бавария» и «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта
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