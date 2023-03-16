Поттер рассматривает трёх вратарей на роль первого номера в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер составил шорт-лист из трёх вратарей, которых рассматривает на роль первого номера команды. Напомним, если верить слухам летом «синие» хотят избавиться от Эдуара Менди или Кепы Аррисабалаги и пригласить нового вратаря в основу.

По информации от Absolute Chelsea, в списке желаний Поттера находятся Давид Райя из «Брентфорда», Илан Мелье из «Лидса» и Роберт Санчес из «Брайтона», которого Грэм тренировал в бытность наставником «чаек».

Напомним, «Челси» сейчас идёт на десятом месте в Английской премьер-лиге. Поттер возглавил команду в сентябре, придя вместо уволенного Томаса Тухеля.