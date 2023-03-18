Хави Грасия: «Мне очень понравился наш первый тайм»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии «Лидс» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», забив тому целых четыре мяча. Наставник «Лидса», испанский специалист Хави Грасия, получил удовольствие от игры своих подопечных, особенно в первом тайме.

- Мне это понравилось, особенно первый тайм. В втором пришлось много обороняться. Но мы знали, что игра будет очень требовательной, мои игроки старались и были вознаграждены должным образом, - цитирует слова Грасии BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Лидс», однако, ждет суровый экзамен - гостевой матч с лондонским «Арсеналом».