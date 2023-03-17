Невеш остаётся на радаре у «Ливерпуля»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш продолжает оставаться на радаре «Ливерпуля». По информации от Liverpool Echo, руководство мерсисайдцев попросило коллег из «Вулверхэмптона» держать их в курсе по поводу будущего португальца.

Отметим, что у Невеша остаётся чуть более года по контракту с нынешним клубом. В его услугах ранее была заинтересована «Барселона», но главный тренер каталонской команды Хави Эрнандес забраковал кандидатуру Рубена.

Сейчас на счету Невеша 5 голов в чемпионате Англии. 26-летний португалец выступает за «Вулверхэмптон» с лета 2017 года, когда перешёл из родного «Порту».