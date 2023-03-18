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«Лидс» выбрался из зоны вылета, едва не упустив перевес в три гола над «Вулверхэмптоном»

18 Марта 2023 • 20:04 Комментировать
Вулверхэмптон
2:4
Лидс
окончен

«Вулверхэмптон» в субботу принимал «Лидс» из подвала турнирной таблицы и имел перевес над соперником лишь в процентах контроля мяча. Более того, гости вели 3:0 после часа игры благодаря метким ударам Джека Харрисона, Люка Эйлинга и Расмуса Кристенсена. Хонни Кастро и Матеус Кунья отыграли два гола, но все же «волки» не спаслись, пропустив на 90-й минуте (2:4), и остаются 13-ми, а вот соперник приблизился к ним на расстояние в одно очко.

Протокол игры  
Вулверхэмптон2:4Лидс
  6'Харрисон Джек (0:1)
  49'Эйлинг Люк (0:2)
  62'Кристенсен Расмус (0:3)
(1:3) Хонни Кастро65'  
(2:3) Кунья Матеус73' 90' Морено Родриго (2:4)
Са ЖозеСемеду Нелсон  53' 57' (Кунья Матеус ( 57') Доусон Крэйг  38' 46' (Сарабия Пабло ( 46') Килман МаксХонни Кастро  84'Невеш Рубен 76' (Моутинью Жоау ( 76') Лемина МариоГомес Жоао  87'Нету Педру 46' (Коллинз Натан ( 46') Хименес РаульПоденсе Даниэл 57' (Траоре Адама ( 57')
Запасные: Коста ДиегоГомеш ТотиБентли ДаниелЛуис Матеус II
Мелье ИлланЭйлинг Люк  24'Кох РобинВебер МаксимилианФирпо Жуниор  45' 81' (Саммервилл Крисенсио ( 81') Маккенни Уэстон  45'Рока Марк  75'Харрисон ДжекАаронсон Бренден 81' (Стрёйк Паскаль ( 81') Ньонто Вильфред 61' (Кристенсен Расмус ( 61') Бэмфорд Патрик 67' (Морено Родриго ( 67')
Запасные: Рюттер ЖоржиньоРоблес ЖоэльКупер ЛиамГрэй АрчиСинистерра Луис
18 марта. Стадион "Молинью".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вулверхэмптон
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