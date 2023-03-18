«Лидс» выбрался из зоны вылета, едва не упустив перевес в три гола над «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» в субботу принимал «Лидс» из подвала турнирной таблицы и имел перевес над соперником лишь в процентах контроля мяча. Более того, гости вели 3:0 после часа игры благодаря метким ударам Джека Харрисона, Люка Эйлинга и Расмуса Кристенсена. Хонни Кастро и Матеус Кунья отыграли два гола, но все же «волки» не спаслись, пропустив на 90-й минуте (2:4), и остаются 13-ми, а вот соперник приблизился к ним на расстояние в одно очко.
Протокол игры
|6'Харрисон Джек (0:1)
|49'Эйлинг Люк (0:2)
|62'Кристенсен Расмус (0:3)
|(1:3) Хонни Кастро65'
|(2:3) Кунья Матеус73'
|90' Морено Родриго (2:4)
Са Жозе•Семеду Нелсон 53'57' (Кунья Матеус (57') •Доусон Крэйг 38'46' (Сарабия Пабло (46') •Килман Макс•Хонни Кастро• 84'Невеш Рубен76' (Моутинью Жоау (76') •Лемина Марио•Гомес Жоао• 87'Нету Педру46' (Коллинз Натан (46') •Хименес Рауль•Поденсе Даниэл57' (Траоре Адама (57')
Запасные: Коста Диего•Гомеш Тоти•Бентли Даниел•Луис Матеус II
Мелье Иллан•Эйлинг Люк• 24'Кох Робин•Вебер Максимилиан•Фирпо Жуниор 45'81' (Саммервилл Крисенсио (81') •Маккенни Уэстон• 45'Рока Марк• 75'Харрисон Джек•Ааронсон Бренден81' (Стрёйк Паскаль (81') •Ньонто Вильфред61' (Кристенсен Расмус (61') •Бэмфорд Патрик67' (Морено Родриго (67')
18 марта. Стадион "Молинью".
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