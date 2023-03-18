«Лидс» выбрался из зоны вылета, едва не упустив перевес в три гола над «Вулверхэмптоном»

«Вулверхэмптон» в субботу принимал «Лидс» из подвала турнирной таблицы и имел перевес над соперником лишь в процентах контроля мяча. Более того, гости вели 3:0 после часа игры благодаря метким ударам Джека Харрисона, Люка Эйлинга и Расмуса Кристенсена. Хонни Кастро и Матеус Кунья отыграли два гола, но все же «волки» не спаслись, пропустив на 90-й минуте (2:4), и остаются 13-ми, а вот соперник приблизился к ним на расстояние в одно очко.