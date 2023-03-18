Мелье установил вратарский рекорд АПЛ

Голкипер «Лидса» Илан Мелье стал рекордсменом Английской премьер-лиги

Сегодняшний матч против «Вулверхэмптона», завершившийся победой «павлинов» со счётом 4:2, стал для француза сотым в рамках высшего английского дивизиона. Как отмечает Opta, Мелье (23 года и 16 дней) – самый молодой в истории Премьер-лиги вратарь, достигший этой отметки.

Илан Мелье выступает за «Лидс» с июля 2020 года. В текущем сезоне он провёл на поле 31 матч, пропустив в них 50 голов и пять раз сохранив ворота в неприкосновенности. По слухам, уже предстоящим летом футболист может перебраться в «Манчестер Юнайтед» или «Челси».