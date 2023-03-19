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«Буду писать книгу» - Лопетеги сетует на судейство

19 Марта 2023 • 00:06 Комментировать
Вулверхэмптон
2:4
Лидс
окончен

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Англии «Лидс» на выезде обыграл «Вулверхэмптон», забив тому целых четыре мяча. Наставник «волков» Хулен Лопетеги, в прошлом даже успевший потренировать «Реал», сетует на судейство.

- Мы проиграли матч, в котором могли взять три очка. Я очень расстроен. Я не понимаю некоторые решения судьи, как это было и в игре с «Ньюкаслом». Странно, когда одни и те же ошибки совершаются против одной и той же команды. Об этих ошибках я мог бы написать целую книгу, - цитирует Лопетеги BBC Sport.

В следующем туре «Вулверхэмптон» сразится с «Ноттингем Форест».  

 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Вулверхэмптон Хулен Лопетеги
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