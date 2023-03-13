«Ливерпуль» нацелился на защитника «Вулверхэмптона»

«Ливерпуль» всерьёз рассматривает возможность приобретения центрального защитника «Вулверхэмптона» Макса Килмана. По информации от журналиста Бена Джейкобса, команда Юргена Клоппа летом попробует заполучить молодого англичанина.

Отметим, что в услугах Килмана ранее был заинтересован и другой клуб из Английской премьер-лиги – «Ньюкасл», который в нынешнем сезоне пропустил наименьшее количество голов в чемпионате (18).

Килман имеет российские и украинские корни. На счету 25-летнего Макса 27 матчей в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги, где футболист не отметился ни одним результативным действием.