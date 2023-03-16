Назван самый подорожавший игрок в АПЛ

Накануне авторитетный ресурс о футбольных трансферах Transfermarkt обновил стоимость игроков в рамках Английской премьер-лиги. И поделился рейтингом самых подорожавших игроков.

На первом месте – зимний дорогостоящий новичок «Челси» Энцо Фернандес. Он подорожал на 30 млн евро и теперь стоит 85 млн. На втором месте главная сила в атаке «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – он подорожал на 25 млн и теперь стоит 80 млн. «Бронза» у капитана «Арсенала» Мартина Эдегора – он подорожал на 20 млн, а теперь, как и Рэшфорд, стоит 80 млн.

Четвёртое место у ещё одного новичка «Челси» Михаила Мудрика – увеличение стоимости игрока составило 20 млн евро, в итоге теперь он стоит 60 млн. Пятое место у молодого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – он также подорожал на 20 млн и стоит теперь 25 млн.