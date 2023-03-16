Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван самый подорожавший игрок в АПЛ

16 Марта 2023 • 18:45 Комментировать
Челси
...
Эвертон
1 1.45 X 4.15 2 8.00
18.03 20:30

Накануне авторитетный ресурс о футбольных трансферах Transfermarkt обновил стоимость игроков в рамках Английской премьер-лиги. И поделился рейтингом самых подорожавших игроков.

На первом месте – зимний дорогостоящий новичок «Челси» Энцо Фернандес. Он подорожал на 30 млн евро и теперь стоит 85 млн. На втором месте главная сила в атаке «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – он подорожал на 25 млн и теперь стоит 80 млн. «Бронза» у капитана «Арсенала» Мартина Эдегора – он подорожал на 20 млн, а теперь, как и Рэшфорд, стоит 80 млн.

Четвёртое место у ещё одного новичка «Челси» Михаила Мудрика – увеличение стоимости игрока составило 20 млн евро, в итоге теперь он стоит 60 млн. Пятое место у молодого полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо – он также подорожал на 20 млн и стоит теперь 25 млн.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Апл Мартин Эдегор Маркус Рэшфорд Михаил Мудрик Энцо Фернандес Алехандро Гарначо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Марта
19:09 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья – самый подешевевший игрок АПЛ после обновления стоимостей
18:49 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» нацелился на чемпиона мира
18:45 · Англия. Премьер-лига
Назван самый подорожавший игрок в АПЛ
18:36 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Ливерпуль» ожидают три финала»
18:23 · Англия. Премьер-лига
​Конте ответил на вопрос о будущем Кейна
18:17 · Англия. Премьер-лига
Булыкин: «Видно, что Холанн врывается на уровень Месси и Роналду»
17:33 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг видит в Беллингеме будущего капитана «Манчестер Юнайтед» слухи
16:59 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг не попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Уэсли Фофана получил первый вызов в сборную Франции
16:49 · Англия. Премьер-лига
Галлахер попал в заявку сборной Англии на ближайшие матчи
16:28 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» положила глаз на трансферную цель «Реала»
15:59 · Англия. Премьер-лига
«Челси» намерен возобновить попытки заполучить Лавию
15:51 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» отказалась от Канселу – названа причина
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов включиться в гонку за Беллингемом
15:27 · Англия. Премьер-лига
​Председатель «Кристал Пэлас» думает, увольнять ли Виейра
Все новости
Рекомендуем