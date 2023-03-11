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Мудрик сделал первое голевое действие за «Челси»

11 Марта 2023 • 20:35 Комментировать
Челси
...
Эвертон
18.03 20:30

Сегодня вечером лондонский «Челси» на выезде в рамках АПЛ обыграл «Лестер» - 3:1. В матче, наконец, начал оправдывать вложенные в себя средства зимний новичок «синих» – Михаил Мудрик. На его счету – голевая передача на Матео Ковачича ближе к концу встречи, он сделал её на 78-й минуте. Это первое голевое действие украинца за семь матчей в футболке «Челси».

Отметим, что в прошедшем матче Мудрик внезапно появился в стартовом составе «Челси», до этого он провёл две игры на скамейке запасных, даже не выходя на футбольное поле.

Напомним, что зимой лондонцы заплатили за украинца 70 млн евро, ещё 30 млн полагаются в качестве бонусных.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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