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«Челси» пока не планирует выкупать Закарию

16 Марта 2023 • 12:43 Комментировать
Челси
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Эвертон
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18.03 20:30

Лондонский «Челси» пока не заинтересован в полноценном выкупе полузащитника Дениса Закарии из туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в данный момент «синие» склоняются к тому, чтобы позволить футболисту вернуться из аренды в туринский «Ювентус».

Напомним, опция выкупа в соглашении между «старой синьорой» и «Челси» составляет 38 миллионов евро. Закария поначалу не попадал в основной состав «синих», но затем провёл несколько матчей подряд в старте, после чего получил травму.

«Челси» следующим летом хочет купить нового полузащитника. Если команда выкупит Закарию, это может ударить по трансферному бюджету, учитывая правила финансового фэйр-плея.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Денис Закария трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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