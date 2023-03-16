«Челси» пока не планирует выкупать Закарию

Лондонский «Челси» пока не заинтересован в полноценном выкупе полузащитника Дениса Закарии из туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Флориана Плеттенберга, в данный момент «синие» склоняются к тому, чтобы позволить футболисту вернуться из аренды в туринский «Ювентус».

Напомним, опция выкупа в соглашении между «старой синьорой» и «Челси» составляет 38 миллионов евро. Закария поначалу не попадал в основной состав «синих», но затем провёл несколько матчей подряд в старте, после чего получил травму.

«Челси» следующим летом хочет купить нового полузащитника. Если команда выкупит Закарию, это может ударить по трансферному бюджету, учитывая правила финансового фэйр-плея.