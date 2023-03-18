Поттер: «Возвращение Канте и Пулишича – очень важный момент для «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал недавнее возвращение в строй Н'Голо Канте и Кристиана Пулишича.

Полузащитник и вингер ранее долгое время были недоступны из-за травм. В сегодняшнем поединке против «Эвертона» американец выйдет в стартовом составе, а француз может усилить команду со скамейки запасных.

«Здорово, что Канте и Пулишич вернулись. Они очень важны для нас, их присутствие делает команду сильнее. Кроме того, оба нуждались в том, чтобы наконец-то вернуться к делу. Они усердно работали ради этого. Что касается Н'Голо, у него были очень непростые времена, и сейчас он в восторге от возвращения», – заявил Поттер перед началом матча.