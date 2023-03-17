Мадридский «Реал» продолжает присматриваться к нападающему Ромелу Лукаку.

Ранее 29-летний футболист, арендованный «Интером» у «Челси» до конца сезона, назывался возможным сменщиком Карима Бензема. Недавно стало известно, что миланский клуб не станет выкупать бельгийца, а «Челси» не видит его в своём составе. Согласно Fichajes, ситуацией готов воспользоваться «Реал», рассматривающий Лукаку для усиления линии атаки. Отмечается, что форвард может быть приобретён не в качестве замены Бензема, а в дополнение к нему.

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Ромелу Лукаку в 55 млн евро.