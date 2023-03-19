​Владелец «Челси» выругался после упущенной победы

В субботу «Челси» не удержал победу в домашнем матче Премьер-лиги против «Эвертона» - игра завершилась вничью со счётом 2:2. После игры болельщики «пенсионеров» встретили около стадиона владельца клуба Тодда Бёли. Бизнесмен прокомментировал итоги поединка и был краток.

«Чёртова дерьмовая игра», - сказал Бёли.

На текущий момент «Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии. Ближайший матч команда Грэма Поттера проведёт 1 апреля – против «Астон Виллы» на своём поле.

Напомним, что «Челси» ранее пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Реала».