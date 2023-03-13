Хаверц: «Мы изначально понимали, что новичкам потребуется время на адаптацию»

Нападающий «Челси» Кай Хаверц считает, что зимние новички команды ещё не до конца адаптировались к новым условиям. Напомним, «синие» в январе потратили свыше 320 миллионов евро на новобранцев.

«Мы изначально понимали, что новичкам потребуется время на адаптацию. Сейчас видно, что мы всё ещё не закончили этот процесс. Для роста всегда нужно время», – заявил Хаверц в интервью Evening Standard.

«Челси» в последних матчах добыл три победы подряд во всех турнирах. Сейчас команда находится на десятом месте в Английской премьер-лиге.

В нынешнем сезоне Хаверц отметился шестью голами и одной результативной передачей.