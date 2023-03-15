Защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья надеется получить вызов в сборную Испании на ближайшие матчи. Футболист убеждён, что заслужил попасть в «красную фурию» после двух подряд качественных выступлений: сперва против дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов, а затем против «Лестера» в чемпионате.

По информации от журналиста Энди Дилана, новый тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте уже успел провести с Кукурельей неформальные переговоры. Вероятно, Марк всё же получит свой первый вызов во взрослую национальную команду своей страны.

Напомним, летом Кукурелья за 67 миллионов евро перешёл в «Челси» из «Брайтона».