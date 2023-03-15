Азар может получить больше игрового времени в «Реале», если изменит своё отношение к делу

Эден Азар всё ещё может получить очередной шанс в мадридском «Реале». По информации от издания Marca, «королевский клуб» готов предоставить бельгийцу больше игрового времени, если тот изменит своё отношение к делу.

Напомним, Азар недавно пожаловался на отсутствие игрового времени и общения с главным тренером Карло Анчелотти. Если верить источнику, Эден провёл всего три матча в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании по той причине, что плохо тренируется.

В данный момент «Реал» не видит предпосылок для изменений, так как вопреки своим словам, Азар не проявляет упорного желание играть на тренировках.