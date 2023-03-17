Де Пауль: «В «Атлетико» все любят Фелиша»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго де Пауль заявил, что хотел бы возвращения в команду нападающего Жоау Фелиша, который с января выступает за лондонский «Челси» на правах аренды.

«Каждая команда хотела бы иметь в своём составе игрока уровня Жоау Фелиша. Сейчас его нет в «Атлетико» по определённым причинам, но в команде до сих пор его любят. Мы хотим, чтобы он играл за нас», – цитирует де Пауля журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Фелиш к сегодняшнему дню смог забить всего один гол за «Челси» во всех турнирах. «Синие» хотят выкупить португальца в конце сезона на постоянной основе.