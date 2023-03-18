Симмс: «Я ждал свой шанс»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Эвертон» сумел набрать очки в Лондоне после результативной ничьей с «Челси» - 2:2. «Ириски» ушли от поражения на последней минуте игры благодаря прекрасному голу Эллиса Симмса, который отличился впервые в этом сезоне. Футболист «Эвертона» прокомментировал итоги прошедшего матча.

- Потребовалось терпение, я ждал свой шанс. Я не могу всегда претендовать на место в составе, но когда есть шанс, им надо пользоваться. Мы боролись сегодня за то, чтобы сравнять счет, и все получилось, - цитирует слова Симмса Sky Sports.

В следующем туре «Эвертон» сразится дома с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом».