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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Зидан интенсивно учит английский язык

13 Марта 2023 • 14:50 Комментировать
Челси
...
Эвертон
18.03 20:30

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приступил к изучению английского языка, сообщает La Source Parisienne.

По информации источника, 50-летний француз занимается английским по четыре часа ежедневно. Отметим, что ранее различные источники связывали Зидана с лондонским «Челси», который в настоящий момент возглавляет английский тренер Грэм Поттер. После 26 матчей в текущем розыгрыше АПЛ «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков.

Напомним, Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор находится без работы. Специалист трижды приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, а также дважды выигрывал с этой командой чемпионат Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Зинедин Зидан
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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