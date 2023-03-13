Зидан интенсивно учит английский язык

Экс-главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан приступил к изучению английского языка, сообщает La Source Parisienne.

По информации источника, 50-летний француз занимается английским по четыре часа ежедневно. Отметим, что ранее различные источники связывали Зидана с лондонским «Челси», который в настоящий момент возглавляет английский тренер Грэм Поттер. После 26 матчей в текущем розыгрыше АПЛ «синие» занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 очков.

Напомним, Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор находится без работы. Специалист трижды приводил «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, а также дважды выигрывал с этой командой чемпионат Испании.