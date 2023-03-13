В «Челси» не исключают летний переход Чилуэлла в «Манчестер Сити»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл грядущим летом вполне может оказаться в «Манчестер Сити». По информации от журналиста Саймона Джонсона, переезд англичанина на «Этихад» нельзя исключать, ведь «Челси» вполне может решиться на продажу.

При этом отмечается, что сам Чилуэлл очень счастлив в «Челси» и хотел бы продолжать выступать за команду. «Манчестер Сити» определил англичанина своей приоритетной целью на лето.

26-летний Чилуэлл проводит свой третий сезон в составе «Челси». Большую часть прошлой кампании футболист пропустил из-за травмы крестообразных связок колена.