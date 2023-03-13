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Фелиш готов остаться в «Челси», даже если клуб не попадёт в Лигу чемпионов

13 Марта 2023 • 23:45 Комментировать
Челси
...
Эвертон
18.03 20:30

Нападающего Жоау Фелиша не пугает перспектива провести следующий сезон без Лиги чемпионов.

Права на португальца принадлежат мадридскому «Атлетико», однако известно, что «Челси» твёрдо намерен выкупить форварда. Сам футболист, как сообщалось недавно, тоже заинтересован в постоянном переезде в Лондон, несмотря риск команды не остаться на год без Лиги чемпионов. По сведениям 90min, Фелиш готов остаться в «Челси», даже если клуб не попадёт в самый престижный еврокубок на следующий сезон. При этом 23-летний игрок рассчитывает на постоянное место в стартовом составе и роль ключевой фигуры для «синих».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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