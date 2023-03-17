Чилуэлл: «Мы с Рисом Джеймсом отлично знаем стиль друг друга»

Левый защитник «Челси» Бен Чилуэлл рассказал о своём взаимопонимании с Рисом Джеймсом, который выступает на правом фланге обороны. Напомним, эти футболисты вместе выиграли Лигу чемпионов в 2021 году, выступая в основном составе «синих».

«Мы с Рисом Джеймсом отлично знаем стиль друг друга. Мы оба знаем, какие зоны собираемся атаковать. Я чувствую, где он окажется, когда я сделаю навес», – заявил Чилуэлл в интервью официальному сайту «Челси».

Чилуэлл в прошлом туре Английской премьер-лиги забил свой второй гол в нынешнем розыгрыше турнира. Этот мяч пришёлся в ворота «Лестера» – бывшей команды англичанина.