Поттер объяснил, почему рано заменил Фелиша

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер рассказал, почему решил рано заменить нападающего Жоау Фелиша в матче с «Лестером». Напомним, португалец покинул поле в перерыве, уступив своё место полузащитнику Конору Галлахеру.

«Я сделал тактическую перестановку, так как хотел выпустить дополнительного полузащитника. Я чувствовал, что нам нужен человек, который может почаще возвращать мяч. Считаю, что Конор фантастически справился со своей задачей», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Фелиш вчера отметился голом, который в результате был отменён из-за офсайда. «Челси» обыграл «Лестер» со счётом 3:1 на выезде.