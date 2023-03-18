Дайч: «Наш менталитет растёт»

В матче двадцать восьмого тура чемпионата английской Премьер-лиги «Эвертон» сумел набрать очки в Лондоне после результативной ничьей с «Челси» - 2:2. Наставник «ирисок» Шон Дайч доволен итогам матча, он нахваливает менталитет своей команды.

- Я очень доволен нашим растущим менталитетом. За последние годы нам многого не хватало в этом плане. Играть в Лондоне непросто, тем более у «Челси». Может, в первом тайме мы слишком боялись их, но во втором прибавили, - цитирует слова Шона Дайча Sky Sports.

В следующем туре «Эвертон» сразится дома с другим лондонским клубом - «Тоттенхэмом».