Поттер сказал, что Маунт пропустил матч с «Лестером» из-за травмы, но игрок был готов сыграть

Полузащитник лондонского «Челси» Мэйсон Маунт вчера не попал в заявку своей команды на матч с «Лестером» в чемпионате Англии. Главный тренер Грэм Поттер объяснил это повреждением, но на самом деле англичанин был готов принять участие в игре. Об этом в социальных сетях сообщает инсайдер C345Sam.

Напомним, Маунт пока никак не может договориться с руководством «Челси» о новом контракте. Мэйсон поставил переговоры на паузу до лета, что всерьёз ставит под сомнение будущее полузащитника в клубе.

Ранее ходили слухи об интересе к Маунту со стороны «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа не прочь усилиться молодым хавбеком «Челси».