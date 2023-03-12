Поттер: «Энцо Фернандес с каждым днём будет становиться всё лучше»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от будущего полузащитника Энцо Фернандеса, который перейдя в январе за 121 миллион евро стал самым дорогим футболистом в истории Английской премьер-лиги.

«Фернандес – фантастический молодой футболист. С каждым днём он будет становиться всё лучше. Энцо провёл с нами немного времени, он только привыкает к новой стране и другому чемпионату. Всегда требуется время для адаптации», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча с «Лестером».

Напомним, во вчерашней игре с «Лестером» Энцо отдал свой второй ассист в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги и помог «Челси» одержать победу 3:1.