Дешам: «Уэсли Фофана мог и раньше дебютировать за сборную»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал своё решение впервые вызвать в основную команду защитника Уэсли Фофана, который с прошлого лета защищает цвета лондонского «Челси».

«Уэсли Фофана мог и раньше дебютировать за сборную, но он часто получал серьёзные травмы. Теперь его час настал», – сказал Дешам на своей пресс-конференции.

Фофана является вторым самым дорогим в истории центральным защитником. «Челси» заплатил за его трансфер 80 миллионов евро прошлым летом.

Большую часть этого сезона Уэсли пропустил из-за травмы, но вернувшись уже успел отметиться голом в АПЛ.